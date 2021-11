Cittadinanzattiva, i ragazzi studiano la sicurezza nelle scuole

La II B dell’’Istituto scolastico ‘Schweitzer’ di Termoli approfondisce la materia con Roberta Colella e Francesca Tripoli.

Continua l’impegno di Cittadinanzattiva nelle scuole italiane per celebrare la XIX Giornata della sicurezza nei plessi scolastici.

Molto attiva la scuola secondaria di primo grado ‘Schweitzer’ di Termoli che ha dato l’opportunità anche ai ragazzi di conoscere il piano di emergenza della propria scuola e quello comunale di protezione civile, materiali che saranno online a disposizione di tutti.

Sicurezza, qualità, benessere a scuola in epoca Covid 19 è un’iniziativa rivolta ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, per fotografare i mutamenti relativi all’attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 relativo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa la scuola, naturalmente, per fronteggiare l’emergenza pandemica e raccogliere e condividere le buone pratiche.

Per la Schweitzer di Termoli è stata impegnata la classe II B (foto) che ha partecipato al momento formativo che si è volto alla presenza di Michele Barile e Silvana Ciciola, assessori al Comune di Termoli e del Presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello. Con loro le responsabili di Cittadinanzattiva Molise Roberta Colella e Francesca Tripoli.

