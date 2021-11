Mare in burrasca, affonda un peschereccio. Salvataggio su un’altra imbarcazione

In corso nel porto di Termoli le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte della Guardia costiera

TERMOLI. Un peschereccio affondato e un’imbarcazione portata via dalle onde. Ha provocato danni importanti l’ondata di maltempo che ha colpito il Basso Molise, con il vento forte che questa mattina ha spezzato gli ormeggi al porto di Termoli.

Un peschereccio, il Cristallo, è affondato, mentre il Nonno Gerardo si è inclinato e rischia di essere travolto dalle onde. In corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte della Guardia Costiera di Termoli. Gravissimi i danni per i pescatori proprietari delle barche.

