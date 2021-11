Guidava un'auto priva di assicurazione Rca: molisano fermato sull'A14

Gli agenti della Polstrada hanno sequestrato il veicolo

CAMPOBASSO. Trasferta in Abruzzo amara per un giovane residente in un centro della provincia di Campobasso, finito nella rete della Polizia stradale di Chieti.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo sull'A14 hanno fermato l'auto guidata dal molisano. Grazie agli accertamenti effettuati, hanno scoperto che il veicolo era privo dell'obbligatoria assicurazione Rca.

Per questo, completate le formalità, il veicolo è stato sequestrato.

Il servizio di controllo, svolto in collaborazione con Autostrade per l'Italia si è svolto sull'autostrada A14, presso l'area di servizio 'Val di Sangro', in carreggiata sud, dove 30 conducenti di automezzi sono stati controllati e sottoposti a prova preliminare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti.

