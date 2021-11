Sindacato giornalisti regionali, votato il nuovo Consiglio

Eletti anche i componenti dei collegi dei revisori e dei probiviri.

CAMPOBASSO. Rinnovato il Consiglio dell’Associazione della Stampa del Molise. I soci hanno votato nei seggi di Campobasso (domenica 28 e lunedì 29 Novembre 2021), Isernia e Termoli (lunedì 29 Novembre 2021). Nel consiglio del sindacato, tra i professionali: Giuseppe di Pietro, Valentina Fauzìa, Giovanni Mancinone, Antonio Ruggieri, Francesco Salati, Sabrina Varriano e Giuseppe Villani. Per i collaboratori: Marta Martino e Camillo Pizzi. Il Collegio dei revisori è composto da Maurizio D’Ottavio, Cesare Scalabrino per i professionali e da Giuseppina Cristinzio per i collaboratori. Il Collegio dei probiviri è composto da Celeste Barbato, Giovanni Di Marzo per i professionali e da Assunta Domeneghetti per i collaboratori.

