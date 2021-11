Covid, 84 contagi a Guglionesi. Le scuole restano chiuse fino al 5 dicembre

Il sindaco Mario Bellotti ha emanato oggi l'ordinanza che prorogas la sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell’obbligo per il persistere dell’emergenza sanitaria in paese

GUGLIONESI. Per la seconda settimana consecutiva la comunità di Guglionesi conta casi di contagio a doppia cifra tra i suoi cittadini. In totale il numero di persone positive al Covid ha raggiunto oggi le 84 unità (con 10 contagi nelle ultime 24 ore e 4 persone guarite).

E’ il fronte scuola a preoccupare maggiormente, tanto che il sindaco Mario Bellotti ha emanato oggi una nuova ordinanza, la numero 35, con la quale ha disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni micronido, nella scuola dell’infanzia, primarie del plesso A di via Catania, nonché del servizio mensa scolastica fino al prossimo 5 dicembre. Una decisione attesa da giorni e motivata dal persistere dell’emergenza sanitaria in paese.