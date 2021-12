Coronavirus, aumenta l’incidenza: in Molise superati i 50 casi su 100mila abitanti

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativa alla settimana tra il 24 e il 30 novembre

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise è tra le 16 regioni italiane in cui in tutte le province l’incidenza della pandemia è pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti.

Questo il dato che emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativamente al periodo tra il 24 e il 30 novembre. Le regioni che hanno superato la soglia dei 50 casi sono, oltre al Molise, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Sempre per il Gimbe sono cresciuti del 25,1% i nuovi casi di Covid-19 e, di pari passo anche la pressione sugli ospedali. "Da sei settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - continuano ad aumentare i nuovi casi settimanali, con una media giornaliera nazionale più che quintuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 12.345 il 30 novembre".

