Isernia, incidente in via Occidentale: un ferito trasportato al Veneziale

L’incidente causato con molta probabilità dall’asfalto reso viscido dalla fitta pioggia che si sta abbattendo da ore sulla città. Sul posto carabinieri, operatori sanitari e vigili del fuoco. Disagi al traffico

ISERNIA. Paura questa sera in via Occidentale a Isernia, dove si è verificato un incidente stradale causato con ogni probabilità dall’asfalto reso viscido dalla fitta pioggia che si sta abbattendo sulla città. Un uomo è rimasto ferito ma fortunatamente non in maniera grave. E’ stato trasportato in via precauzionale all’ospedale Veneziale per accertamenti da una ambulanza arrivata tempestivamente sul luogo dell’incidente. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco, impegnati nella rimozione di una utilitaria coinvolta nell’incidente e rimasta bloccata in mezzo alla strada. Traffico veicolare paralizzato per una trentina di minuti, con la situazione tornata alla normalità solo verso le 19.50.