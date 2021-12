Pos, il Tar 'dà ragione' a Toma: respinta la sospensiva chiesta da sindaci, comitati e associazioni

Secondo i giudici del tribunale amministrativo il piano sanitario adottato nei mesi scorsi “non ha un effetto operativo lesivo”. Ma i giudici non sono entrati nel merito. Pronto il ricorso al Consiglio di Stato

CAMPOBASSO. Piano operativo sanitario: persa la battaglia davanti al Tar Molise intrapresa da sindaci, comitati e associazioni. I giudici del tribunale amministrativo, pur non entrando nel merito, hanno infatti respinto la richiesta di sospensiva contenuta nei ricorsi presentanti, tra gli altri, da tre amministrazioni comunali (Isernia, Larino e Termoli) e tre associazioni nazionali di consumatori.

Nel dispositivo viene evidenziato che il piano operativo sanitario non presenta “un danno grave e irreparabile”.

In sostanza, la natura esclusivamente programmatoria del Pos non possiede – scrivono i giudici – una concreta ed immediata efficacia lesiva degli interessi della parte ricorrente”.

I dieci ricorsi erano stati presentati dalle amministrazioni comunali di Isernia, Termoli e Larino, insieme ad associazioni e comitati da sempre in prima linea a difesa della sanità pubblica.

Non sono mancate le repliche al provvedimento. “È assolutamente vergognosa la decisione del Tar Molise – il commento del consigliere regionale Michele Iorio - Per i giudici amministrativi regionali si può tranquillamente programmare un danno ai cittadini. A poco serve la sentenza della Corte costituzionale che consapevolmente e illegittimamente il commissario Toma ha disapplicato adottando il Piano Operativo senza il coinvolgimento delle istituzioni locali. Assumendosi una grave responsabilità, che già da sola basterebbe a creare pesanti conseguenze giudiziarie. Spero che i ricorrenti si rivolgano al Consiglio di Stato e si restituisca al Molise la tranquillità che i cittadini meritano per avere una sanità degna di questo nome”.

Consiglio di Stato che, si apprende, i comitati sarebbero pronti ad adire.



