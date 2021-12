Raccolta fondi solidale: mercatino di Natale per un 14enne gravemente malato

Il ragazzo, affetto da una rara malattia, dovrà essere sottoposto a una cura sperimentale in America

CAPRIATI AL VOLTURNO-ISERNIA. Una bella iniziativa di solidarietà parte da Capriati al Volturno a sostegno di Domenico Marcaccio, un ragazzo di 14 anni affetto da una grave malattia in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

In occasione dei Mercatini di Natale in programma da domani in paese, in piazza Roma, i commercianti della zona doneranno il ricavato della loro attività alla famiglia di Domenico, che ha creato un’associazione, ‘Insieme ce la Faremo’, per sostenere la causa del ragazzo, che necessita di cure sperimentali in America per poter continuare la sua battaglia contro la malattia rara degenerativa. La mamma, Antonella Di Marco, e tutta la famiglia di Domenico hanno voluto ringraziare le associazioni che hanno organizzato il cartellone natalizio in paese per la solidarietà mostrata con questo gesto inaspettato, ma anche tutti coloro che, in qualsiasi modo, si sono attivati per dare il proprio contributo.

L’evento di domani, infatti, è solo il primo di una serie di manifestazioni a supporto della causa di Domenico. Anche nel vicino comune di Fontegreca si terrà un mercatino, il prossimo 12 dicembre, con una raccolta fondi a supporto di Domenico e della sua famiglia. e la 'gara' di solidarietà si è estesa con una serie di iniziative anche in altri comuni: da Prata Sannita a Ciorlano fino al Molise, dove in molti, da Venafro e Isernia, si sono mobilitati realizzando una serie di oggetti a tema natalizio che saranno venduti all'interno del mercatini.

