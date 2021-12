Precipita da una scala al cimitero: 43enne in ospedale dopo un volo di tre metri

L’episodio è accaduto a Casacalenda. L’uomo stava sistemando dei fiori



CASACALENDA. È stato ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli il 43enne precipitato da una scala nel cimitero di Casacalenda.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l’uomo stava sistemando dei fiori quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, candendo a terra dopo un volo di tre metri.

Come riporta la Tgr Molise, la moglie lo ha immediatamente soccorso, lo ha caricato in auto per portarlo all' ospedale San Timoteo. All'altezza del bivio per Guglionesi ha chiamato il 118 perché il marito aveva forti dolori alla schiena.

E' partita una ambulanza della Misericordia che lo ha raggiunto, caricato a bordo, immobilizzato e portato al Pronto Soccorso.

