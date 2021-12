Maltempo, il Biferno rompe gli argini: danni alle strutture e timori per la piena

La zona più colpita quella tra Castellino del Biferno e Lucito. Annunciate ancora piogge abbondanti

CAMPOBASSO. Biferno in piena e danni a case e strutture perché il fiumi in alcuni punti ha rotto gli argini. Problemi in Molise per la forte ondata di maltempo che si abbattuta negli ultimi giorni sulla regione, con piogge abbondanti e ripetute.

La situazione più critica a Castellino del Biferno e Lucito, dove la piena del fiume ha travolto un'area di sosta e un edificio, a ridosso della Bifernina.

"Si tratta di una zona dove c'erano già problemi di erosione – ha spiegato il sindaco di Castellino, Enrico Fratangelo - ma ora con le ultime piogge la situazione si è ulteriormente aggravata. E' necessario intervenire urgentemente, per evitare che ci siano ulteriori problemi e speriamo che la Regione possa stanziare i fondi necessari".

La preoccupazione, sia nella zona interessata dagli allagamenti che in altre zone del Molise, è anche per le previsioni meteo, che parlano di pioggia e maltempo anche per i prossimi giorni. Con il Biferno carico di pioggia che resta sorvegliato speciale.

