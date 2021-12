Larve di trichinella nella carne di cinghiale: il caso in provincia di Isernia

La segnalazione seguito dei risultati degli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico di Breccelle su un esemplare abbattuto nei giorni scorsi

ISERNIA. Larve di Trichinella, il cui genere non è stato ancora identificato, sono state riscontrate nella carne di un cinghiale abbattuto nei giorni scorsi in provincia di Isernia. A darne notizia è il veterinario dell'Asrem Antonio Liberatore dal proprio profilo Facebook.

“Mediamente – ricorda Liberatore - viene accertata una positività annuale ogni mille cinghiali abbattuti, mentre i positivi provengono sempre dallo stesso comprensorio territoriale, a dimostrazione del fatto che il serbatoio naturale (reservoir) circola in ambito ristretto, ed è rappresentato molto verosimilmente dal ratto.

È il caso di ricordare che la trichinosi, parassitosi che interessa le masse muscolari striate, cuore compreso, si contrae esclusivamente attraverso il consumo di carni parassitate di suidi (selvatici e domestici) ma anche di altre specie, ingerite crude (insaccati) o non sufficientemente cotte. Va anche sottolineato che la stagionatura, la salatura e il congelamento non sono metodi efficaci ai fini della sterilizzazione delle carni". Per evitare qualsiasi rischio, insomma, è sufficiente far cuocere bene la carne.

Come riportato dal Ministero della Salute, la gravità dell’infezione è dovuta principalmente “alla dose di larve infettanti ingerite e può variare da forme benigne a forme gravi che, in seguito a complicazioni cardiocircolatorie, respiratorie o neurologiche, possono portare al decesso del paziente. Generalmente la malattia ha un carattere epidemico in quanto più soggetti consumano le carni infette. I casi singoli sono rari”.

Infine, Liberatore ricorda che l'esame trichinoscopico sui cinghiali abbattuti costituisce obbligo di legge secondo quanto previsto dal REG. CE, 2075/2005, oltre ad essere garanzia di salubrità dei consumatori finali a cui spesso le carni vengono destinate.

Come appreso da isNews, il caso sarebbe comunque circoscritto a un solo capo. L'animale, abbattuto lo scorso 5 dicembre e consegnato il 6 presso l'Istituto Zooprofilattico di Isernia diretto dal dottor Addolorato Ruberto, faceva parte di un gruppo di 13 animali. Le analisi compiute dall'Istituto di Isernia con sede in contrada Breccelle hanno permesso, una volta trasmesse all'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 che copre tutta la provincia di Isernia e al Servizio Veterinario dell'Asrem, di riscontrare la positività su un unico esemplare, escludendo allarmi circa la diffusione della zoonosi. Il sistema di prevenzione e controllo, dunque, ha garantito un’adeguata risposta di fronte alla presenza delle larve di Trichinella, che possono dar luogo a una malattia molto pericolosa per l'uomo, trasmissibile mangiando la carne di cinghiale poco cotta o, al sangue. La Trichinellosi può infatti portare, nei casi più estremi, anche alla morte. I sintomi sono: febbre, dolore muscolare, diarrea e tosse persistente. Si tratta comunque di una malattia non infettiva: chi ce l'ha non la passa ad altre persone perché per contrarla bisogna proprio mangiare la carne infetta.

Tutti i cinghiali sono sottoposti a controllo per la trichinella sulla scorta di un meccanismo di autocontrollo da parte dei cacciatori che consiste nell'invio di campioni tramite l'Atc all'Istituto Zooprofilattico, al fine di interrompere la catena di trasmissione ed evitare casi di malattia all'uomo, secondo quanto previsto dal REG. CE, 2075/2005, oltre ad essere garanzia di salubrità dei consumatori finali a cui spesso le carni vengono destinate.

