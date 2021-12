Agnone, nuovo allarme furti in paese: carabinieri sulle tracce dei ladri

La notizia, in via di aggiornamento, è stata riportata in serata dal quotidiano telematico l’Eco dell’Alto Molise. La comunità agnonese ripiomba nella paura

AGNONE. L’ondata di furti nelle abitazioni dell’alto Molise continua a preoccupare le comunità, che si sentono sempre più minacciate. In serata il quotidiano Eco dell’Alto Molise ha riportato la notizia, in via di aggiornamento, due almeno due tentativi di furto, di cui uno sarebbe stato messo a segno, nel quartiere Civitelle.

La denuncia sarebbe scattata nell’immediato, tanto che diverse pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agnone, in questo momento avrebbero fatto scattare il dispositivi di sicurezza con posti di blocco agli ingressi del paese. Un incubo che continua da mesi a spaventare i cittadini, che non si sentono più al sicuro all’interno delle loro case.