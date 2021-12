In catene per protestare contro la Regione: addio all’imprenditore Antonio Cappussi

Una storia, la sua, della quale si era occupata anche la trasmissione ‘Le Iene’

CAMPOBASSO. Più volte, anche in tarda età, si era incatenato davanti alla sede della Regione. Morto ieri, all’età di 99 anni l’imprenditore bojanese Antonio Cappussi.

Una storia la sua, della quale oltre a Repubblica e Canale 5, si era occupata anche la trasmissione ‘Le Iene’, che aveva inviato a Campobasso i propri inviati.

Una storia di mancati pagamenti, quella denunciata da Cappussi, in relazione ai lavori per la realizzazione di acquedotti e strade interpoderali. Otto milioni di euro di lavori mai pagati, tanto da costringere la ditta al fallimento e l’imprenditore alla singolare protesta davanti alle sedi della Giunta e del Consiglio regionale. Quindi l’intervento del Tribunale, che nel 2018 ha dato ragione a Cappussi, riconoscendogli un risarcimento di oltre 2 milioni di euro. A quanto pare non ancora pagato.

“Addio ad Antonio Cappussi - le parole del suo avvocato Alfonso Mainelli – il simbolo dell’Italia onesta che ci ha fatto capire che troppe cose non vanno in questa nazione, e averlo fatto morire senza quella giustizia in cui aveva sempre creduto è uno dei peggiori fallimenti di questo Stato ormai alla deriva sul piano etico. Un sistema giudiziario totalmente estraneo ai principi costituzionali alla fine lo ha stritolato negandogli il diritto al giusto compenso per il suo lavoro, del quale, peraltro, beneficia tutto il Molise che corre sulle strade che lui aveva realizzato. Alla facoltà di Giurisprudenza dovrebbero studiare la sua storia giudiziaria per capire cosa non dovrebbe mai essere un processo. No, non c’è stato onore in quello che gli hanno fatto: non gli hanno rubato solo i frutti di un onesto lavoro, gli hanno rubato anche la vita.”

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!