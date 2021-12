Flop del piano neve in Alto Molise, il Pcl: “Colpa della mancata stabilizzazione dei cantonieri”

Il coordinatore Di Clemente attacca la Provincia di Isernia: “È il risultato della privatizzazione del servizio”

ISERNIA. Disagi, a causa della neve, per gli automobilisti in transito lungo le strade dell’Alto Molise. Dopo la protesta dei sindaci sulla questione interviene anche il Pcl che punta il dito contro la Provincia di Isernia, ‘rea’ di aver privatizzato il servizio e di non aver stabilizzato i cantonieri precari.

“Un servizio essenziale gravemente danneggiato da quando la provincia effettuò nel 2016 la sciagurata scelta della privatizzazione totale – ricorda il coordinatore del Pcl Tiziano Di Clemente - più costosa e meno efficiente, smantellando tutto quel patrimonio professionale che gli operai cantonieri avevano brillantemente garantito, ancorché part time, precari e con paghe da fame.

È nota la battaglia esemplare portata avanti dal Comitato dei cantonieri precari ‘Osvaldo Pallotta’ negli anni scorsi, a cui il Pcl pur con la sua piccolissima forza dette tutto il proprio supporto, elaborando quella piattaforma rivendicativa di stabilizzazione che avrebbe tolto oltre trenta famiglie operaie dal precariato ed avrebbe garantito un servizio sufficiente e comunque migliore.

Studiammo e pubblicammo tutti i dati che dimostravano come era ben possibile la stabilizzazione dei cantonieri precari, nonostante tutti i paletti anti sociali posti dai governi confindustriali, , rappresentando solo il 2% del bilancio corrente dell’ente provincia, ed essendo rispettati tutti i parametri giuridici dell’art.20 della D. LGS. 75/17, assurdamente negati dai consiglieri e Presidenti di Provincia, da Coia a Di Pasquale, sino all’attuale Ricci, ha proseguito nel rifiuto di stabilizzare, nonostante che i margini assunzionali siano pure aumentati a fronte di pensionamenti e quota 100”.

Oggi molti di quei precari sono stati costretti a trasferirsi nel Nord Italia Nord per lavorare con l’Anas.

“Quella possibilità di stabilizzazione – secondo il Pcl - è però ancora possibile per cui quegli operai potrebbero tornare nella loro terra e gli altri riottenere il lavoro, atteso che l’art.20 citato è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dalla legge 113/2021, per cui diffidiamo il presidente della Provincia Ricci ad attivare con urgenza le relative procedure di stabilizzazione al fine di dotarsi del suddetto personale da stabilizzare già altamente professionalizzato alle dirette dipendenze della Provincia diviso nelle varie squadre territoriali, come da norma e che possano intervenire in via preventiva e tempestiva sul piano neve, come accadeva quando vi era tale servizio diretto, ed altresì per la sufficiente manutenzione ordinaria stradale di tutto l’anno e dotarsi dei mezzi sufficienti da utilizzarsi secondo le norme di sicurezza”.

