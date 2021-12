Pronto soccorso al collasso: 'Mi manda Raitre' accende i riflettori sul Molise

L'intervento in trasmissione del primario del reparto di Emergenza del Veneziale Pastore e del sottosegretario Costa che ha evidenziato la necessità di abolire il numero chiuso per l'accesso alle facoltà di Medicina e Infermieristica

ISERNIA. Pronto Soccorso al collasso per carenza di personale: un problema che accomuna tantissime strutture sanitarie italiane e il Molise – è noto – non fa certo eccezione.

Ad occuparsi delle criticità con cui i fanno i conti i reparti di emergenza è stata la nota trasmissione 'Mi manda Raitre' che ha acceso i riflettori anche su quanto ormai da tempo sta accadendo in regione.

Lo ha fatto con una intervista al primario del Pronto Soccorso del 'Veneziale' di Isernia Lucio Pastore, che ha fornito un quadro delle problematiche per poi tornare a ribadire la necessità di chiedere l'aiuto di Emergency.

Ospite della trasmissione il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa. “Una richiesta, quella dell'intervento di Emergency – ha detto – che mi riempie di responsabilità e consapevolezza che siamo di fronte ad una situazione che deve essere risolta e per la quale credo voglia un po' di tempo”.

Per il sottosegretario sono però necessarie altre riflessioni perché, come ha ribadito, il problema non è solo di natura economica. “Penso sia necessario riflettere su un altro aspetto – ha sottolineato – ovvero se nel nostro Paese ha ancora senso parlare di numero chiuso per facoltà di Medicina e Infermieristica. Credo che anche su questo vada aperta una seria e profonda riflessione”.

