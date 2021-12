Emergenza maltempo: le Tremiti isolate da due giorni

I collegamenti via mare sono interrotti a causa delle forti raffiche di vento

TERMOLI. Disagi per l'ondata di maltempo che ha investito il Molise. Sono isolate da due giorni le Tremiti situate a 24 miglia dal porto di Termoli.

L'Ansa riferisce che sono interrotti da ieri, a causa delle avverse condizioni meteo e delle forti raffiche di vento, i collegamenti via mare. La motonave 'Isola di Capraia' è rimasta in porto. Intanto la Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata.

Il bollettino prevede mare agitato e vento di nord-ovest forza 7. Solo alcuni pescherecci più grandi della flottiglia molisana sono usciti in mare per le battute di pesca. La maggior parte sono rimasti nello scalo.

