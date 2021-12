Covid a scuola, lezioni sospese all'asilo e Dad per una classe della Primaria

Lo ha stabilito il preside, in accordo col sindaco, in via precauzionale e in attesa delle verifiche da effettuare

PORTOCANNONE. Emergenza coronavirus: lezioni sospese in un sezione della scuola dell’Infanzia e Dad per un classe della Primaria. Questo quanto stabilito dal dirigeste scolastico dell’istituto di Portocannone.A darne notizia è il sindaco Francesco Gallo.

“A seguito degli ultimi dati pervenutici dall’ Asrem risultano ad oggi 5 casi di positività al Covid nella nostra comunità – comunica il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune - In via precauzionale il Dirigente scolastico, in accordo con il sindaco, ha attivato la didattica a distanza per la classe terza della scuola primaria ed ha sospeso le attività didattiche nella terza sezione della Scuola dell’Infanzia, in attesa di verifiche da effettuare.

Fortunatamente in questa settimana hanno avuto esito negativo diversi tamponi eseguiti su soggetti precedentemente positivi al Covid. Si raccomanda la cittadinanza, in vista delle ricorrenze natalizie, di continuare a mantenere comportamenti scrupolosi e che abbiano come fine il non propagarsi del virus; pertanto è consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Inoltre, visto l’ incremento di positività registratosi a livello nazionale nelle ultime settimane, diventa fondamentale evitare assembramenti”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!