Isernia, bimba di un mese positiva al Covid: trasferita al Santobono di Napoli

La piccola è stata visitata al pronto soccorso del Veneziale. Le sue condizioni sono state definite discrete

ISERNIA. Saranno i medici dell'ospedale Santobono di Napoli ad occuparsi della bimba di un mese positiva al Covid e visitata ieri sera all'ospedale Veneziale di Isernia.

Stando a quanto riportato da Primo Piano Molise, le sue condizioni sono state definite discrete dai medici del reparto di Emergenza.

In Molise, come noto, non esistono strutture pediatriche ospedaliere per i piccoli affetti dal Covid. Da qui la decisione di disporre il trasferimento della piccola al Santobono dì Napoli.

