Covid, timori per l’aumento dei contagi. Saltano veglioni, eventi di Natale e presepi viventi

La decisione in vista anche di una possibile stretta prevista dal Governo

CAMPOBASSO. Eventi cancellati o rinviati causa Covid. Non è solo l’attesa della decisione del Consiglio dei Ministri, che domani stabilirà se prevedere, insieme al Super Green Pass, l’obbligo del tampone negativo anche per partecipare a eventi, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e partite di calcio. Un’ipotesi questa avanzata dagli esperti del Cts, anche alla luce della diffusione massiccia della variante Omicron.

Se il mondo della cultura si prepara alla mobilitazione e nelle ultime ore prima della possibile stretta lancia l’appello al Governo, a non penalizzare ulteriormente uno dei settori più colpiti della pandemia, è l’allarme suscitato dall’aumento di contagi in Molise ad aver indotto a rimandare una serie di appuntamenti già in programma. A partire dai veglioni di Natale e di fine anno.

Non si farà la festa organizzata dal Calciocavallo lunedì 27 dicembre al Blue Note Club di Ripalimosani. “Proprio non ce la sentiamo di farla in questo clima di incertezza e preoccupazione – hanno chiarito gli organizzatori. Speriamo di recuperare non appena la situazione migliorerà”. Confermata invece per il 28 dicembre al Palazzo Gil di Campobasso la proiezione del docufilm ‘Emaessunit’. Un’anteprima delle feste.

Rinviato anche l’Aperitivo in musica organizzato per domani, 23 dicembre, presso la Caffetteria Morelia di Campobasso. “Avevamo pensato di omaggiare i nostri clienti con un delizioso concerto – le parole delle organizzatrici - avevamo immaginato brindisi e sorrisi ma l’aumento dei casi, purtroppo, non ci fa stare tranquille. Per il bene di tutta la collettività, perché la salute è importante, rimandiamo l’evento a giorni più sereni e spensierati”.

Questo per gli eventi privati. Tra gli eventi organizzati dalle amministrazioni, annullato il presepe vivente di Montenero di Bisaccia, uno dei comuni del Molise più colpiti dalla nuova ondata di contagi. A Bojano, invece, non si farà l’evento Timothy e il treno di Natale”. Doveva svolgersi domani ed era dedicato ai bambini.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!