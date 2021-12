Covid, neonata trasferita a Napoli: negativo il tampone molecolare

La piccola dopo un primo accesso al Pronto Soccorso di Isernia era stata ricoverata presso l'ospedale Federico II

ISERNIA. Negativo il tampone molecolare a cui è stata sottoposta la neonata ricoverata al policlinico Federico II di Napoli.

La piccola ieri sera è arrivata in Pronto Soccorso ad Isernia ed è risultata positiva al test rapido.

I medici dopo averla visitata ne hanno disposto il trasferimento a Napoli, in quanto in Molise non esistono strutture pediatriche Covid.

Una volta arrivata al Federico II è stata sottoposta a test molecolare che ha deto esito negativo.

