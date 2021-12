Lavoro nero, il record del Molise: 16.500 sono gli irregolari

Il Molise tra le regioni con la più alta percentuale d’Italia di posizioni non a norma, secondo la Cgia di Mestre

CAMPOBASSO. Il Molise è tra le regioni con il più alto tasso (15,2%) di lavoratori irregolari. Sono ben 16.500, su una popolazione di 300mila abitanti, i lavoratori non a norma.

Un dato evidentemente altissimo, quello che emerge da uno studio della Cgia di Mestre su dati Istat relativi al 1 gennaio 2019. Degli oltre 3,2 milioni di lavoratori irregolari presenti nel Paese, segnala l'Ufficio studi della Cgia, quelli sfruttati da caporali o da organizzazioni criminali sono una minoranza. La maggioranza di chi lavora irregolarmente, secondo la Cgia, è costituita in particolar modo da persone che ogni giorno si recano nelle abitazioni degli italiani, a fare piccoli lavori di riparazione, di manutenzione oppure a prestare servizi alla persona.

"Un esercito di 'invisibili' - spiega l'associazione degli artigiani - che non sono alle 'dipendenze' né di caporali, né di imprenditori aguzzini ma, attrezzati di tutto punto, si spostano in maniera autonoma e indipendente, provocando danni economici spaventosi. Questi lavoratori irregolari sono in gran parte costituiti da pensionati, dopo-lavoristi, inattivi, disoccupati o persone in Cig, che arrotondano le magre entrate con i proventi recuperati da queste attività illegali".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!