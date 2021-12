Covid a Montenero di Bisaccia, 398 tamponi e un solo positivo: concluso lo screening

L’aggiornamento del sindaco Simona Contucci alla luce della recrudescenza dell’epidemia

MONTENERO DI BISACCIA. Con 51 positivi, di cui 45 ufficiali e la restante parte ancora ufficiosa, il comune di Montenero di Bisaccia risulta ad oggi tra i centri più colpiti dalla nuova ondata di contagi da Covid-19 in Molise.

Di qui la scelta delle istituzioni di procedere ad uno screening sulla popolazione, i cui esiti sono stati resi noti nella serata di ieri dal sindaco Simona Contucci.

“Per quanto riguarda lo screening odierno sulla popolazione, - scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune - sono stati somministrati 398 tamponi ed è stato individuato 1 solo positivo: la persona è già stata contattata e sono state ovviamente attivate tutte le procedure del caso”.

Poi prosegue: “Siamo molto soddisfatti per l’alta adesione dei monteneresi e ci dispiace davvero per le tante persone che non sono riuscite ad effettuare il tampone, con le quali mi scuso, nonostante le diverse ore di coda: a questo proposito comunico che stiamo facendo il possibile già in queste ore per replicare un’altra giornata di screening subito dopo Natale, sentito il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem e in accordo con la Croce Rossa.

Rivolgo in chiusura un sentito ringraziamento all’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets e alla Croce Rossa, che sono stati impegnati per circa dodici ore all’aperto per garantire questo servizio”.

