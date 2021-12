Droga e malavita organizzata, iniziato il processo ‘Piazza pulita’. Sentenza in primavera

Dopo l’escussione di un testimone e due periti si torna in aula il 26 gennaio

CAMPOBASSO. Le mani della malavita sul Molise, iniziato al Tribunale di Campobasso il processo ‘Piazza Pulita’, dal nome della più importante operazione antidroga compiuta in Molise.

Operazione che nel maggio 2020 portò a sradicare un’associazione criminale divisa in tre livelli, il più alto collegato direttamente alla Camorra. Il capo, che dalla Campania si era trasferito in Molise portandosi dietro familiari e aprendo attività, puntava a gestire tutto il traffico della droga e ad avere il monopolio del pellet in tutto il Sud d’Italia.

In aula sono comparsi un testimone e due periti, oltre ai legali degli imputati che hanno scelto il rito ordinario e che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del metodo mafioso. Si tornerà in aula il 26 gennaio, con la sentenza attesa per la primavera 2022.

