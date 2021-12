Natale senza luminarie a Santa Maria del Molise: la delusione dei cittadini

LA SEGNALAZIONE/ Problemi legati a ristrettezze finanziarie avrebbero costretto l’amministrazione a lasciare la comunità 'al buio' per le feste

SANTA MARIA DEL MOLISE. Un Natale buio per la comunità di Santa Maria del Molise: niente luminarie in paese. Una decisione dell'amministrazione scaturita dallo stato di ristrettezze economiche in cui versa il Comune.

Una scelta contestata però dalla minoranza consiliare, che ha evidenziato come molti Enti nella stessa situazione finanziaria siano riusciti ad ottenere risorse da destinare proprio all’illuminazione pubblica durante le festività: un modo per rendere meno sottotono una ricorrenza che ormai con la pandemia non è più celebrata con gli stessi fasti del passato.

Ma un paese ‘senza luci’ non piace neppure a tanti cittadini, che hanno sollevato il caso esprimendo la propria delusione.

Nella vicina frazione di Sant’Angelo in Grotte, invece, le luminarie ci sono. Ma a pensarci sono stati i privati.

