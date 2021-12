Natale di sangue: accoltellato al terminal bus, muore per le ferite

L’aggressore fermato dai carabinieri. La lite in via Vico, ancora ignote le motivazioni

CAMPOBASSO. Una lite per futili motivi finisce nel sangue nella notte di Natale. Tragedia a Campobasso in via Giambattista Vico, nei pressi del terminal bus, dove un diverbio tra due uomini si è concluso a coltellate. Un campobassano di 38 anni, C.M., è morto per le ferite riportate dall’arma da taglio. Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto in ospedale dopo aver perso troppo sangue. Rintracciato l’aggressore, G.D.V., anche lui del posto: fermato dai carabinieri, è stato portato nella caserma di via Mazzini con l’accusa, pesantissima, di omicidio.

Come riferisce Molise Tabloid, l’episodio è accaduto nei pressi del terminal bus, all’incrocio con la Tangenziale, dove intorno alle 23 le sirene spiegate dell’ambulanza hanno suscitato l’attenzione delle tante famiglie riunite per trascorrere insieme la Vigilia di Natale. Ancora poco chiari i motivi alla base del litigio.

