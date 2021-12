Investito davanti al supermercato: in ospedale un bimbo di 8 anni

L’incidente è accaduto in via Garibaldi a Campobasso. Il piccolo ha riportato un politrauma

CAMPOBASSO. Momenti di paura questa mattina a Campobasso per un bambino di otto anni investito nei pressi del parcheggio di un supermercato.

L’allarme è scattato immediatamente, consentendo alla macchina dei soccorsi di attivarsi. Sul posto un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato al piccolo le prime cure e poi lo hanno trasferito nel reparto di Emergenza del ‘Cardarelli’ dove è stato affidato alle cure dei medici.

Stando a quanto riferito dal Tgr Rai Molise, l’incidente è avvenuto tra le 8.30 e le 9 in via Garibaldi, non lontano dalla rotatoria di piazzale Palatucci. Oltre ai soccorritori, sul posto sono accorsi i vigili urbani.

Il piccolo ha riportato un politrauma.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!