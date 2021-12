Super Green pass, in Molise 10.544 controlli nei giorni di festa: 12 multe

Il bilancio della terza settimana di monitoraggio disposto dalle Prefetture di Campobasso e Isernia per garantire il rispetto delle misure anti-Covid

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono 12 le multe scattate su 10.544 controlli effettuati nel corso della terza settimana di monitoraggio disposto dalle Prefetture di Campobasso e Isernia per garantire il rispetto delle misure anti-Covid, alla luce dell'entrata in vigore del super green pass.

Controlli coincisi con il periodo delle feste natalizie.

Partendo dalla provincia di Campobasso, dal 20 al 26 dicembre sono state controllate 6874 persone e 10 sono state multate perché trovate sprovviste della prevista certificazione verde.

Sotto la lente sono finite pure 953 attività commerciali e uno dei titolari è stato sanzionato.

Dalla provincia di Campobasso a quella di Isernia, dove le forze dell'ordine – nel corso della settimana - hanno sottoposto a verifica 2245 persone e non sono emerse irregolarità. Inoltre sono state ispezionate anche 407 attività commerciali e, in questo caso, uno dei titolari è stato multato per il mancato rispetto delle norme previste in materia di Green pass rafforzato.

