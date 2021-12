Casa di riposo Pistilli, rilievi della Regione sulle nomine. In arrivo un commissario

A intervenire sulla procedura i dirigenti del Terzo dipartimento. Tra i nuovi componenti della governance anche una situazione di incompatibilità

CAMPOBASSO. Casa di riposo ‘Pistilli’, la Regione rileva errori di procedura nella nomina del nuovo Cda della struttura, di recente riformulato dopo la rimozione dell’ex presidente Cosimo Dentizzi e delle dimissioni del consigliere Maria Rita Testa, poi nuovamente nominata dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina, insieme a Vincenzo Vecchione e Sergio Di Vico. E si prepara a nominare un commissario, per la gestione temporanea della struttura.

Rilievi mossi dai dirigenti del Terzo dipartimento della Regione, Claudio Iocca e Alessandro Cappuccio, evidenziati alla nuova governance della struttura di accoglienza per anziani, oltre che al sindaco Roberto Gravina.

Per i dirigenti della Regione, l’intero ex consiglio di amministrazione si doveva dimettere, anche il consigliere Sergio Di Vico. Mentre sarebbe emerso un profilo di incompatibilità in merito alla nomina di Vecchione, già dirigente Asrem. Si attende dunque la nomina del commissario.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!