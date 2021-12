Raccolta differenziata, quando scaricare i rifiuti. La Sea pubblica i calendari 2022

Divisi per zone di Campobasso. Predisposta anche l’app Junker, a beneficio dei cittadini

CAMPOBASSO. Raccolta differenziata, l’azienda Sea SpA comunica che sono pronti e disponibili per la cittadinanza i nuovi calendari per il 2022.

Come per l’anno agli sgoccioli, i calendari saranno differenziati a seconda della zona e del tipo di utenza: ‘Quartieri’, ‘Contrade’, ‘Corso Mazzini’, ‘Zona industriale’ (suddivisa ulteriormente fra utenze domestiche e grandi utenze) e ‘Centro storico’.

I calendari si possono trovare in formato cartaceo presso l’Ecosportello di via Insorti d’Ungheria (ex edicola), aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi); - Sempre in versione cartacea, sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio; - Online, sul sito www.seacb.it, nella sezione visibile in homepage ‘Calendari porta a porta’, dove si potranno scaricare e stampare sia nel formato settimanale perpetuo sia nel formato 12 mesi; Sull’app “Junker”, da scaricare e installare sullo smartphone.

L’applicazione permette anche di impostare un promemoria che nelle ore serali avvisa gli utenti su quale rifiuto è possibile esporre per la raccolta, in base alla zona di residenza. Junker è un servizio gratuito fornito ai cittadini, che permette loro di essere sempre informati non solo sul calendario di ritiro, ma anche sui servizi legati alla raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei materiali. L’applicazione è intuitiva e di facile consultazione.

