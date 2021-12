Nascondeva nella stalla due cervi selvatici: nei guai una famiglia molisana

Il blitz dei carabinieri ha consentito il recupero degli esemplari che dopo un periodo di quarantena torneranno in libertà all'interno della riserva del Parco Nazionale della Maiella

TERMOLI. Deteneva illegalmente due cervi selvatici scoperti dai carabinieri di Termoli e condotti dalla squadra del Parco Nazionale della Maiella con la collaborazione dell'Anpana nel Centro di Recupero Fauna Selvatica di Popoli. Una famiglia di Termoli è perciò finita nei guai

Come riferisce l'Ansa i militari, a sorpresa, si sono recati nella proprietà della famiglia insieme a veterinari specializzati e operatori del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Popoli.

Con loro Gianluca Barbuto, Coordinatore regionale delle Guardie Volontarie del Molise.

L'operazione di trasporto dei cervi è stata organizzata in due tappe. Nella prima fase si è proceduto alla sedazione dei due animali in sicurezza per poi trasportarli nel Centro abruzzese dove saranno tenuti in quarantena e sotto osservazione, prima di tornare in libertà all'interno della riserva del Parco Nazionale della Maiella.

"Vale la pena ricordare che la detenzione di animali selvatici pericolosi - hanno fatto sapere i carabinieri - deve essere autorizzata dagli organi competenti e che vanno sempre rispettate le caratteristiche etologiche di ogni animale. Si ricorda, infatti, che ciascun animale è sottoposto alla tutela di legge. Chi ha intenzione di acquistare o adottare un esemplare è tenuto a informarsi su tutte le norme in vigore".

