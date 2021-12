Reddito di cittadinanza, bilancio pessimo per il Molise: su 13mila percettori solo 68 i ricollocati dai centri per l'impiego

Solo negli ultimi mesi oltre 130 i beneficiari indebiti: numeri che fanno riflettere

CAMPOBASSO. Il 2021 si conclude con un bilancio poco positivo per il reddito di cittadinanza in Molise. La Guardia di Finanza di Campobasso ha scoperto infatti solo negli ultimi mesi 130 percettori indebiti della misura, con un danno per le casse dello Stato di oltre un milione e mezzo di euro. Molte di queste persone falsificavano i documenti per avere la concessione del beneficio. Sono gli ultimi di una serie di controlli e verifiche che hanno portato allo scoperto migliaia di percettori del reddito che non ne avevano diritto.

La misura, pensata in parte come sostegno al reddito di chi è in difficoltà, ha però anche una natura differente: quella della ricerca occupazionale. E anche in questo senso i numeri in Molise restano ben poco lusinghieri.

Sono circa 6mila i nuclei familiari che in Molise beneficiano del reddito di cittadinanza, cioè – secondo l’Inps – circa 13mila persone. Tgr Molise riporta che, di queste, 3255 hanno trovato un impiego (fonte Anpal). Ciò significa meno del 20 per cento dei beneficiari della misura. In 2/3 dei casi si tratta di rapporti a tempo determinato della durata entro i tre mesi. Ma i dati diventano quasi vergognosi se si va a vedere quanti soggetti beneficiari hanno trovato lavoro tramite i centri per l’impiego. Sono pochissimi rispetto al totale: appena 68 persone, lo 0,5% rispetto al totale (fonte Centri per l’impiego Molise).

Per dovere di cronaca c’è da dire che non tutti i percettori del reddito possono lavorare o sono facilmente occupabili, e che i navigator hanno lavorato a diverse migliaia di pratiche e a diversi percorsi formativi: ma il dato così basso, comunque, resta. Va anche aggiunto che i posti di lavoro proposti sono stati 411, ma o non sono andati in porto o sono stati rifiutati. Erano state avviate anche 712 pratiche, tra i beneficiari della misura, per l’avviamento a progetti utili alla collettività in Molise: di queste, però, solo 6 sono state concluse.

Non è chiaro se i dati regionali siano in linea con quelli nazionali, semplicemente perché questi ultimi sono proiezioni: la piattaforma dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro infatti non comunica, spiega Tgr Molise, con quella dei centri per l’impiego.

