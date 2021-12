Trichinella nella carne di cinghiale: nuovi casi in provincia d’Isernia

Le carcasse di animali destinate alla distruzione. Gli accertamenti da parte dell’Istituto Zooprofilattico di contrada Breccelle

ISERNIA. Tre nuovi casi di Trichinella in altrettante carcasse di cinghiale sono state riscontrate negli ultimi giorni tra la provincia di Isernia e la zona di Castel di Sangro-Alfedena.

Dopo la prima segnalazione arrivata lo scorso 5 dicembre, sono dunque emersi tre nuovi casi accertati. Di essi, due in provincia d’Isernia – precisamente, uno nella zona di caccia tra Frosolone e Civitanova, dove già c’era stato il primo ‘episodio’, e l’altro tra Montenero Val Cocchiara e Alfedena – e uno nell’Aquilano, al confine tra Molise e Abruzzo. Le carcasse di animali risultate ‘positive’ alla parassitosi che interessa le masse muscolari striate, cuore compreso, sono state rintracciate dal Servizio veterinario dell’Asrem e dagli Ambiti Territoriali di Caccia di competenza e destinate alla distruzione.

Proseguono intanto i controlli presso la sede di Isernia dell’Istituto Zooprofilattico, diretta dal dottor Addolorato Ruberto. Dall’ente si raccomanda agli Atc di inviare le carcasse ‘sospette’ prima che le carni vengano trasformate in salsicce a uso alimentare.

La provenienza dei nuovi tre casi fa pensare a due distinte zone di caccia con ‘interscambio’ e contatto tra animali affetti dalla zoonosi. La Trichinellosi è una malattia molto pericolosa per l'uomo, trasmissibile mangiando la carne di cinghiale poco cotta o al sangue, che nei casi più gravi può portare anche alla morte. Si tratta comunque di una malattia non infettiva: chi ce l'ha non la passa ad altre persone perché per contrarla bisogna proprio mangiare la carne infetta.

Per evitare qualsiasi rischio, dunque, è sufficiente far cuocere bene la carne.

La gravità dell’infezione è dovuta principalmente alla dose di larve infettanti ingerite e può variare da forme benigne a forme gravi che, in seguito a complicazioni cardiocircolatorie, respiratorie o neurologiche, possono portare al decesso del paziente. Generalmente la malattia ha un carattere epidemico in quanto più soggetti consumano le carni infette. I casi singoli sono rari.

Da evidenziare che l’emergenza cinghiali, la cui proliferazione nelle aree rurali ha rappresentato nell’anno che sta per chiudersi un’autentica calamità, come lamentato a più riprese dalla Coldiretti, rappresenta un fattore preoccupante anche per la diffusione di queste malattie. Non c’è da fare allarmismi, ma la necessità di intervenire si sente tutta.

Coldiretti ha chiesto, per esempio, la proroga dell’attività venatoria al 31 gennaio. Mentre la vicina regione Campania, dal 2022, attiverà un protocollo per il controllo con catture e prelievi selettivi, un miglioramento della gestione ordinaria nei periodi consentiti dalla legge e un sistema informatizzato di gestione delle richieste di indennizzo per i danni. Basterà? Vedremo presto. Ma in Molise?

