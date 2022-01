Un tuffo nel Volturno per salutare il 2022: Alessandro Angelone da Colli è il nuovo ‘eroe’ di Capodanno

Il 35enne raccoglie il testimone di Gaetano Di Carlo, per 30 anni protagonista del bagno beneaugurale nelle acque gelide del fiume

COLLI A VOLTURNO. Prima di lui il ‘mitico’ Gaetano Di Carlo da Fornelli, che per 30 anni ha sfidato il gelo dell’inverno con un bagno nelle acque del Volturno, l'1 gennaio, dal forte significato simbolico: un modo per salutare l’anno nuovo, ma anche per sottolineare l’importanza del contatto con la natura incontaminata del Molise.

Oggi Di Carlo ha trovato il degno erede: a raccogliere il testimone, il 35enne di Colli a Volturno Alessandro Angelone, che si è tuffato stamani nel fiume più famoso del Molise per accogliere il 2022, lanciando un messaggio a tutti i suoi corregionali in un momento difficile per ciascuno di noi, quello della quinta ondata della pandemia che infuria. La giornata è mite, ma la temperatura delle acque è comunque di quelle per temerari. Ad Alessandro però non manca certo il coraggio, come dimostra il video che vi proponiamo

GUARDA IL VIDEO

“Il mio augurio – queste le parole di Alessandro - è che ognuno di noi possa trovare o ritrovare in se stesso la forza per rinascere come una fenice e superare le difficoltà e i dolori che soprattutto ultimamente stiamo vivendo”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!