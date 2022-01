Ladri in azione ‘coperti’ dai botti di Capodanno: svaligiate due ville

Tra Campobasso e Oratino

CAMPOBASSO-ORATINO. Inizia nel peggiore dei modi il 2022 per i proprietari di due villette site al confine tra la periferia di Campobasso e Oratino, prese di mira dai ladri poco dopo la mezzanotte di Capodanno.

I soliti ignoti hanno agito approfittando del rumore dei fuochi artificiali, esplosi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ma un residente in zona, uscito di casa per fare due passi poco dopo lo scoccare della mezzanotte, ha notato tre uomini a volto coperto e ha dato subito l’allarme, chiamando i carabinieri e impedendo che potessero svaligiare una terza abitazione.. I malviventi sono scappati dileguandosi per le campagne, dove probabilmente avevano nascosto un’auto pronta per la fuga.

