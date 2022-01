Lotteria Italia 2021, Molise: Campobasso prima per biglietti venduti (22.300) davanti a Isernia (5.820)

Lo scorso anno nessun premiato. I dati dell’agenzia Agimeg

CAMPOBASSO/ISERNIA. In questa edizione della Lotteria Italia, in Molise sono stati venduti 28.120 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Campobasso, con 22.300 biglietti, seguita da Isernia con 5.820 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Molise non è finito alcun premio della Lotteria Italia. Negli ultimi 20 anni di storia della lotteria, a causa anche del basso numero di tagliandi venduti nella regione, - è penultima a livello nazionale con una percentuale dello 0,4 - non è stato ancora mai centrato un premio di prima categoria in Molise.

In generale, c'è una curiosità che riporta Agimed relativa ai premi dimenticati. C’è, infatti, chi insegue una vincita milionaria per tutta la vita, ma nella storia della Lotteria Italia non mancano casi di dimenticanze clamorose. Negli ultimi 20 anni non sono stati riscossi premi per quasi 30 milioni di euro. Il primato (in negativo) spetta all’edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma non ritirò il primo premio da 5 milioni di euro, poi messo nuovamente in palio l’anno successivo (e questa volta vinto ed incassato). Quell’edizione va ricordata anche per il record di premi non incassati, il cui totale toccò addirittura i 7 milioni di euro. Nell’edizione 2015-2016, sono stati ‘dimenticati’ oltre 2,9 milioni di euro, tra cui il secondo premio da 2 milioni di euro vinto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Ma anche nel 2012 ci fu un clamoroso caso di vincita dimenticata. Non venne infatti mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato, mentre nel 2014 furono scordati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio finito a L’Aquila.

Le regole per incassare le vincite alla Lotteria Italia: il biglietto vincente deve essere presentato integro ed in originale – sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate – presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell’estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio.

L'estrazione ci sarà questa sera, durante la trasmissione Soliti Ignoti.

