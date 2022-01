Irrompe l’inverno in Molise: in arrivo neve e freddo

Le previsioni di 3bmeteo. Allerta gialla sulla regione

CAMPOBASSO-ISERNIA. Dopo una fine anno e un inizio di gennaio con temperature ben oltre la media stagionale, l’inverno fa irruzione in Molise. In questi ultimi giorni abbiamo assistito a un graduale calo delle temperature ma da domani pomeriggio, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, una circolazione depressionaria sarà attiva sulle regioni meridionali rinnovando instabilità con locali precipitazioni.

Breve tregua nella mattinata di domani, 9 gennaio, ma tra pomeriggio e sera si approfondirà un vortice freddo responsabile di maltempo con precipitazioni diffuse e forte vento dapprima tra Sud e Sudovest, poi da Nord con raffiche anche di oltre 70km/h su Appennino e coste adriatiche. La Protezione Civile del Molise, difatti, ha diramato un bollettino meteo con criticità gialla proprio per domani.

Quota neve in calo sin verso i 400-700m su Daunia, Gargano e Lucania, anche più in basso sul Molise: si prevede neve abbondante a Campobasso, neve anche a Potenza, possibili disagi sull'Appennino con accumuli anche di oltre 40-50cm su quello molisano. Temperature in calo nei valori minimi, con possibili gelate sull'entroterra pugliese e molisano, in aumento temporaneo diurno ma in nuovo netto calo serale. Venti in rinforzo tra Sudest e Sudovest, in rotazione da Nord su Molise e medio-alta Puglia dalla sera, qui anche con raffiche intense.

Il tempo migliorerà, infine, da metà della prossima settimana con il ritorno dell'alta pressione da Ovest, residua variabilità, addolcimento termico, ma ancora ventilazione sostenuta da Nord.