Vaccini, domenica da 1.129 dosi

Richiami somministrati finora a 118.508 persone

CAMPOBASSO-ISERNIA. Domenica col freno a mano tirato per la vaccinazione anti Covid in Molise. Come riferito nel consueto bollettino Asrem, le somministrazioni di oggi, 9 gennaio, sono state pari a 1.129, di cui 1.016 di tipo Pfizer e 113 Moderna.

Le terze dosi sono state 369, per un totale di 118.508. Le vaccinazioni tra prima, seconda e terza dose, da inizio 2021 ad oggi, ammontano a 588.020.

