Neve a Campobasso, 67 mezzi in azione per limitare i disagi in città

Da ieri sera si sta lavorando senza sosta. Dal Comune fanno sapere che non si stanno registrando particolari criticità

CAMPOBASSO. Come ampiamente annunciato è arrivata in Molise l'ondata di maltempo che ha portato precipitazioni nevose non solo ad alta quota.

La situazione operativa a Campobasso, per quanto riguarda il piano neve messo in campo dalla Sea, sta proseguendo secondo quanto programmato. Lo ha comunicato il sindaco Roberto Gravina.

“Già dalla serata di ieri, domenica 9 gennaio, dalle ore 18.45 – spiega il primo cittadino - sono stati attivati 4 mezzi spargisale.

Con l'intensificarsi della nevicata, alle ore 20.30, sono stati attivati ulteriori 50 mezzi esterni, diventati 67 dalle ore 04.00”.

Al momento, come fanno sapere dalla Sea, non risultano criticità particolari, poiché non sono pervenute nessun tipo di segnalazioni da parte degli organi competenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!