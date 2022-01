Isernia: furti e green pass, controlli a tappeto

Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza: 20 multe in un mese per violazioni della normativa anti Covid, dal non possesso del certificato verde al mancato uso di mascherine

ISERNIA. Green pass e normative anti Covid, controlli a tappeto nell’ultimo mese, in periodo di festività natalizie, da parte delle forze di polizia.

Come reso noto dopo la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltasi oggi in prefettura, i controlli dal 6 dicembre al 9 gennaio sono stati più di 15.500, di cui 12.858 su persone e 2.662 su attività ed esercizi commerciali Le sanzioni irrogate sono state complessivamente 20, di cui 6 per mancato possesso del green pass, 3 per mancato uso dei dispositivi di protezione, 10 quelle nei confronti di titolari di esercizi commerciali.

L’analisi dei dati conferma, ancora una volta, l’attuazione rigorosa e al tempo stesso equilibrata dei dispositivi di controllo da parte delle Forze di Polizia, che continuano a privilegiare un approccio di tipo proattivo, potendo contare sul consueto, grande, senso di responsabilità e collaborazione dei cittadini.

La riunione del Comitato, presieduta dal prefetto Gabriella Faramondi, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune di Isernia, del presidente della Provincia Ricci, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, nonché del procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Isernia, Carlo Fucci.

Nell’ambito del summit si è discusso, ancora una volta, di furti nelle abitazioni, reati che destano particolare allarme sociale, in particolare nell’Alto Molise e in alcune contrade più isolate del capoluogo isernino.

In merito, il prefetto ha voluto sottolineare l’importanza del pieno ed imprescindibile ruolo che le comunità locali possono svolgere dotandosi di sistemi di videosorveglianza, che costituiscono strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

