Emodinamica a singhiozzo, il Tar rinvia la camera di consiglio a giugno. Verso l’impugnativa degli atti dell’Asrem

Da parte dei legali degli amministratori di Termoli che hanno presentato ricorso, a tutela di un reparto salvavita e del diritto alla salute dei cittadini del Basso Molise

CAMPOBASSO. Emodinamica a singhiozzo, il Tar Molise ha rinviato a giugno, in camera di consiglio, la decisione sul ricorso presentato per la riattivazione, h24 e sette giorni su sette, del reparto salvavita.

La decisione è stata presa oggi, con i giudici del Tribunale amministrativo del Molise che non hanno accolto la sospensiva, rimandando tutto all’udienza di merito. Prevista appunto tra sei mesi.

Una decisione che arriva dopo che, nelle settimane scorse, il Tar ha invece accolto il ricorso presentato, come cittadino di Termoli, dal sindaco Francesco Roberti e dalla maggioranza consiliare, oltre che dall’associazione ‘Cuore molisano’ per la riattivazione di Emodinamica. Non è stata invece accolta l’azione legale d’urgenza per l’immediata applicazione del provvedimento, malgrado il pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato.

L’Asrem ha infatti formalizzato la mancata riattivazione del reparto per carenza di personale medico e difficoltà di trasferirlo a Termoli, anche a causa dell’emergenza Covid, da Campobasso e Isernia. Azienda sanitaria regionale che il 31 dicembre ha poi approvato una delibera che subordina il ripristino totale del servizio al reperimento di medici specializzati, mediante concorsi e avvisi pubblici. Il tutto entro il 30 giugno 2022. Riservandosi di presentare l’istruttoria richiesta dai giudici del Tar sull’organizzazione e le criticità del servizio.

Disposizione che gli avvocati Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza, legali dei ricorrenti, si sono riservati di impugnare. Anche a garanzia del rispetto del diritto alla salute dei cittadini del Basso Molise.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!