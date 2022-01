Isernia, ex Giunta sotto inchiesta per le soste blu: procedimento archiviato, comportamento legittimo

Accolta dal gip la richiesta del pm. Nel mirino delle Procura finì la gestione dell'appalto dei parcheggi a pagamento

ISERNIA. Inchiesta sulla gestione delle soste blu a Isernia: il comportamento dell'ex Giunta comunale è stato legittimo. Lo ha stabilito, con proprio decreto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale pentro che - accogliendo la richiesta del pm – ha archiviato il procedimento penale del confronti dell'Esecutivo d'Apollonio.

Come si ricorderà, nel mirino della Procura, finirono 10 persone tutte indagate per abuso d'ufficio. Oltre all'ex sindaco e all'ex dirigente Cutone, figuravano gli allora assessori Domenico Chiacchiari, Antonella Matticoli, Linda Dall’Olio, Sonia De Toma, Pierpaolo Di Perna, Emanuela Guglielmi, Eugenio Kniahynicki e il vicesindaco Cesare Pietrangelo.

La vicenda al centro dell'inchiesta riguardò il famigerato appalto dei parcheggi a pagamento: sotto la lente finì - in particolare - la transazione tra il Comune di Isernia e la AJ Mobilità, ditta di Spoleto che si è aggiudicò il servizio nel 2019.

Alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, andate avanti per oltre due anni, il giudice ha stabilito che non ci fu nessun comportamento illegittimo da parte dell'Esecutivo. E per questo – si diceva – il procedimento è stato archiviato.

