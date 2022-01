Trasferta in Puglia per rifornirsi di eroina e cocaina: arrestato giovane spacciatore molisano

Il pusher è stato fermato dagli agenti dell’Anticrimine

TERMOLI/SAN SEVERO. Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questa l’accusa formulata nei confronti di un giovane spacciatore di Termoli arrestato a San Severo degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia centrale.

Ieri sera, come riporta La Gazzetta di San Severo, il molisano è stato fermato per un controllo nei pressi della rotatoria di via Zannotti davanti al campo sportivo.

I poliziotti hanno perquisito il giovane trovandolo in possesso di diversi grammi di eroina e cocaina che sarebbe stata appena acquistata nel quartiere San Bernardino. Durante la perquisizione il fermato avrebbe anche opposto resistenza. Il giovane termolese è stato condotto presso il locale Commissariato di Polizia ed è stato arrestato. Da Termoli a San Severo quindi per rifornirsi di droga, in quella che oggi è diventata una centrale interregionale del traffico di stupefacenti.

