Le mani della malavita albanese sull'Alto Molise: titolari di locali notturni vittime di estorsione

Il sodalizio criminale controllava e gestiva i servizi di sicurezza con la violenza e l'uso delle armi. Contestato il metodo mafioso

VASTO/ISERNIA. Ci sono anche alcuni titolari di locali notturni dell'Alto Molise tra le vittime del sodalizio criminale albanese scardinato da Carabinieri e Guardia di Finanza di Chieti nell'ambito dell'inchiesta che questa mattina ha portato all'arresto di venti persone in Abruzzo.

Secondo gli inquirenti l'associazione criminale controllava e gestiva i servizi di sicurezza dei locali presenti lungo la costa meridionale abruzzese e dell’Alto Molise, attraverso vere e proprie estorsioni sistematiche attuate nei confronti dei proprietari con l’uso di armi e materiali esplodenti. Un modus operandi, che ha portato a contestare l'aggravante del metodo mafioso.

Venti – si diceva - le ordinanze di custodia cautelare di cui 18 in carcere e 2 ai domiciliari nei confronti degli appartenenti ad una organizzazione criminale composta prevalentemente da albanesi dediti al traffico di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive condotte anche con l’utilizzo di forme violente e delle armi.

Le misure restrittive sono state emesse dal Gip presso il Tribunale de L’Aquila Marco Billi, su richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia nella persona del procuratore capo, Michele Renzo, e del Sostituto procuratore Stefano Gallo.

Le indagini, avviate nel 2019, costituiscono il naturale proseguo dell’operazione 'Evelin' coordinata anch’essa dalla Dda de L’Aquila, che nel 2018 avevano portato, sempre l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Chieti, all’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti, correlati alla criminalità albanese, accusati di traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi, operanti prevalentemente nell’area di Vasto e San Salvo. La complessa e articolata attività di indagine ha consentito di individuare, monitorare e contrastare una diversa associazione criminale, sempre di estrazione albanese, che originariamente risultava in contrapposizione con quella smantellata con l’operazione 'Evelin' e che, in un secondo tempo, ne aveva preso il posto monopolizzando, in forma esclusiva e sistematica, il traffico e lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, anche attraverso la disponibilità e l’utilizzo delle armi. I canali privilegiati di approvvigionamento della sostanza stupefacente si trovano in Calabria, attraverso accertati rapporti con esponenti delle ’ndrine operanti nell’area di Vibo Valenza, nonché in Emilia Romagna, Puglia e Abruzzo. Lo stupefacente veniva poi redistribuito a livello locale da vari soggetti di nazionalità albanese e italiana.

L’attività investigativa ha consentito di individuare e riscontrare, da un lato, le posizioni dei singoli indagati rispetto all’organizzazione in esame e, dall’altro, di acquisire importanti elementi relativi alla gestione di molteplici attività commerciali formalmente lecite, ma di fatto finanziate dai rilevanti introiti economici derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di bar, negozi di ortofrutta, concessionarie di automobili, video lottery, sale slot e servizi di scommesse tutti luoghi idonei e strumentali a consentire anche il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

Imponente il materiale investigativo raccolto dagli inquirenti attraverso una capillare e ramificata attività di captazione di conversazioni telefoniche, supportata da servizi di osservazione, controllo e pedinamento degli indagati, osservazioni video e analisi del traffico telefonico storico, che ha portato all’individuazione dei canali di approvvigionamento degli stupefacenti, nonché della rete di smercio degli stessi, alla ricostruzione dell’organigramma del sodalizio, anche in riferimento alle basi logistiche, alla ripartizione dei compiti, ai ruoli di ciascun associato, alle modalità di custodia e cessione dello stupefacente. L’attività d’indagine ha permesso di scoprire anche l’esecuzione di attentati incendiari e danneggiamenti posti in essere tra le fazioni che si contendono l’egemonia per la gestione del servizio di 'security' all’interno dei locali con comportamenti violenti tesi ad imporre l’egemonia territoriale.

