Inquinamento a Venafro, il sindaco Ricci: ecco quanto fatto in questi anni

In merito ai diversi sforamenti dei limiti di PM10, che hanno causato allarme nella popolazione

VENAFRO. “I diversi sforamenti dei limiti di PM10 registrati in queste settimane a Venafro hanno destato ancora una volta allarme nella popolazione, che da molti, troppi anni assiste a un fenomeno che, prima di essere rilevato dalle centraline Arpa, è toccato con mano dalle tante, troppe famiglie che si trovano a vivere situazioni di malattie nei propri cari”.

A evidenziarlo il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, che fa il punto su quanto realizzato dall’Amministrazione, per cercare soluzioni, anche innovative, al problema, e cercare di coinvolgere tutte le istituzioni, “per trovare una via di uscita da questo tunnel in cui sembra che da troppo tempo il nostro territorio si stia avvitando”.

Il primo riferimento e allo studio epidemiologico, nato da una proposta iniziale delle ‘Mamme per la Salute’ recepita e fatta propria dal Comune e ora in dirittura di arrivo.

“La nostra Amministrazione – ha chiarito il sindaco ha coinvolto nel progetto tutti i Comuni dell’hinterland e, grazie al finanziamento concesso dalla Regione Molise, ha commissionato lo studio al Cnr di Pisa. Nei diversi incontri e sopralluoghi tenuti in questi due anni sia da remoto sia in presenza con i ricercatori del Cnr, abbiamo creato le necessarie forme di collaborazione con Arpa e Asrem per lo scambio dei dati ambientali e sanitari, che si aggiungono a quelli anagrafici messi a disposizione dai Comuni. A novembre insieme al Cnr abbiamo organizzato un incontro con le Mamme per la Salute e l’Isde Molise per un aggiornamento. Altri incontri sono in programma con le scuole. Lo scopo dello studio è quello di mettere in collegamento i dati di mortalità e morbilità con quelli ambientali e anagrafici, per potere ricostruire su base scientifica l’interazione tra malattie e fattori di pressione ambientale. Attendiamo la conclusione dello studio da parte del Cnr, per potere poi partire dai dati e lavorare alle soluzioni necessarie".

Ricci fa poi riferimento al monitoraggio straordinario della qualità dell’aria svolta dall’Arpa, in collaborazione con l’Ispra, con l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia e per la caratterizzazione del particolato, in modo da individuarne le fonti su base scientifica. Negli ultimi giorni la campagna sta interessando via Colonia Giulia.

Quindi la questione della schiuma nel Torrente Rava, che ha condotto l’amministrazione a tenere una posizione forte sul fenomeno, con esposti all’Autorità giudiziaria, diffide, tavoli tecnici hanno consentito di tenere sempre alta l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti, senza escludere iniziative anche eclatanti. Il problema, precisa il sindaco, si potrà risolversi definitivamente soltanto deviando altrove gli scarichi del depuratore consortile. “Per questo è necessario che il nuovo collettore, realizzato anni fa e mai entrato in funzione, entri in esercizio”.

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione due anni fa il presidente della Regione Molise Toma ha adottato l’ordinanza di deviazione parziale del traffico cittadino – ancora il primo cittadino di Venafro - In precedenza, invece, la Regione non si era assunta responsabilità al riguardo, ma aveva delegato l’allora Prefetto di Isernia Guida ad adottare l’ordinanza. Vedremo quali iniziative prendere alla scadenza del biennio. Ricordiamo che vi è un progetto definitivo che, se venisse finanziato, consentirebbe di realizzare la bretella di Ceppagna e così risolvere definitivamente il problema del traffico cittadino, migliorando qualità della vita, ambiente e salute”.

Gli ultimi aspetti riguardano la posizione contro l’inceneritore di San Vittore, diffida alla Regione Lazio e l’istituzione della consulta comunale dell’ambiente.

“Abbiamo vinto la nostra battaglia comune? Al momento evidentemente ancora no, se è vero, come è vero, che i dati ancora non sono favorevoli. Tuttavia, è un fatto che, se alcuni anni fa le associazioni e i cittadini erano soli, da alcuni anni, con la precedente Amministrazione e con l’attuale, il Comune sia in prima linea. Su questo tema – ha concluso Alfredo Ricci - è bene che tutti manteniamo alta l’attenzione, per non dare alibi ad altri rispetto a un impegno che noi, come Amministrazione, continuiamo a portare avanti in prima linea”.



