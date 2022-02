Trasporto pubblico: “In Molise illecito 98% delle fermate”

Lo sostiene la Faisa Cisal che, nella vertenza con l’Atm, è pronta allo sciopero rispetto alla questione dei riposi ridotti al personale viaggiante”-

“Il 98 per cento delle soste in regione sono illecite”. Lo dice, ribadendolo, la Faisa Cisal che, per la questione dei riposi che sarebbero stati ridotti dall’Atm, ha indetto uno sciopero del personale dipendente, in programma venerdì 4 febbraio adle 19 alle 29.

Dopo aver accusato la Regione di “avallare con il suo comportamento una situazione assurda e pericolosa, considerato che le norme violate sono due norme di legge, emanate in funzione della sicurezza” il sindacato aggiunge: “Aspetto ancora più sconcertante è che il 98% delle fermate in regione per il servizio pubblico sono illecite, per cui il dipendente/autista, oltre a rischiare civilmente e penalmente, si vede ridurre ingiustamente il riposo, per aver obbedito agli ordini dell’azienda e non a quelli del Codice della Strada.

“Per questo, il Molise rischia di diventare una ‘zona franca’ rispetto all’applicazione di una norma di sicurezza (Reg. n.561/06 ed art.174 del CdS), un potenziale pericolo per la sicurezza dei trasporti e alla pubblica incolumità. Ancora una volta, nonostante i pubblici proclami in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, di fronte a scelte azzardate, non ci si rende conto del pericolo intrinseco nel violare norme emanate in funzione della sicurezza. “L’aspetto più incredibile della questione è l’assenza di azioni da parte della Regione, insensibile alla pericolosità di una simile situazione, alla diminuzione dei posti di lavoro e alla violazione del contratto di servizio in essere con le aziende esercenti il Trasporto Pubblico Locale, oltre che al sacrificio dei dipendenti. Inoltre, a dimostrazione di come viene gestito il settore in regione, illustriamo come è stato risolto il problema del transito dell’autobus nel centro di Roccavivara. L’autobus che, al mattino (6.25), transitava nel budello di Roccavivara, con il rischio che, in caso d’incidente, non si sarebbero nemmeno potute aprire le porte, oltre che bloccare anche i cittadini in casa, è stato sostituito con un pulmino che nemmeno potrebbe passare, date le caratteristiche del mezzo e del percorso. Appena un’ora dopo (7.25), invece, continua a transitarvi l’autobus di 47 posti. L’ingegnosa soluzione di metà problema, rappresenta un ulteriore vantaggio per l’Atm. Infatti, oltre a non aver eliminato il pericolo, il pulmino, dopo aver attraversato il centro di Roccavivara, invece di portare i viaggiatori all’autobus previsto delle 6.25, prosegue in aggiunta per Campobasso, dietro lo stesso autobus che ha sostituito, con doppia corsa e, crediamo, con doppia spesa da parte della Regione (anche se sarebbe più corretto dire dei cittadini), in pratica due autobus (circa 75 posti) per lo stesso esiguo numero di utenti (una ventina). Come è possibile avere fiducia in amministratori che fanno una scelta del genere? È anche troppo facile segnalare gli errori della gestione regionale, perché, quasi sempre, tutte le scelte in materia sembrano fatte apposta per contraddire il buon senso e la buona amministrazione” concludono dalla sigla sindacale.