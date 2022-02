Operazione ‘Gli Intoccabili’: condanne ridotte in appello per quattro imputati

I giudici di Campobasso hanno rivisto le pene previste e disposto la revoca della interdizione legale e l’obbligo di dimora

CAMPOBASSO. Quattro imputati coinvolti nell’operazione ‘Gli Intoccabili’ hanno visto ridotte le loro condanne in Corte d’Appello. I giudici di Campobasso hanno anche disposto la revoca della interdizione legale e l’obbligo di dimora. Il blitz antidroga fu portato a termine a ottobre del 2020 dai carabinieri della Compagnia di Campobasso. Quaranta i decreti di perquisizione emessi dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo su richiesta del procuratore capo Nicola D’Angelo e del pubblico ministero Elisa Sabusco, eseguiti a carico di altrettanti soggetti indagati o comunque coinvolti a vario titolo nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra Campobasso e provincia e altre regioni, ovvero Campania, Puglia ed Emilia Romagna. In totale sono state 29 le persone indagate.

Un imputato (difeso dall’avvocato Silvio Tolesino) è stato condannato a 3 anni e 6 mesi (5 anni e 4 mesi in primo grado). L’uomo difeso dall’avvocato Angelo Piunno è stato invece condannato a 3 anni e 4 mesi (in primo grado a 5 anni). Un anno e 9 mesi per il terzo imputato, assistito dal legale Paolo Lanese. Due anni e 4 mesi (3 anni e 5 mesi in primo grado) infine, per un cittadino straniero, pure coinvolto nel blitz, residente nel capoluogo molisano.

