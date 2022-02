Tampone tardivo, muore di Covid. La super perizia di Nico Buccieri che fa tremare la sanità lucana

L’inchiesta è scattata dalla denuncia dei familiari della vittima, il blogger lucano Antonio Nicastro, assistiti dall’avvocato Danilo Leva

POTENZA. Ci sono indagati eccellenti per la morte del giornalista e blogger potentino Antonio Nicastro, stroncato dal Covid il 2 aprile del 2020, dopo aver invocato per giorni un tampone molecolare (dal 13 marzo, salvo ottenerlo solo il successivo 20 marzo) e dopo essere stato rimandato a casa dall’ospedale dove si era recato presentando sintomi riconducibili al virus.

Nei giorni scorsi il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, e l’aggiunto Maurizio Cardea, hanno firmato l’avviso di chiusura delle indagini. E a dieci persone sono contestati, a vario titolo, i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e omicidio colposo. Tra loro figurano il direttore sanitario dell’Asp potentina D’Angola e il responsabile dell’unità di Igiene De Lisa, per non aver sottoposto tempestivamente a test diagnostico Nicastro.

L’inchiesta della procura del capoluogo lucano è stata avviata in seguito alla denuncia querela presentata dai familiari del giornalista attraverso l’avvocato molisano Danilo Leva, che rappresenta la parte civile insieme al collega Giampiero Iudicello.

Ed è grazie alla relazione di un altro molisano, il professor Nicandro Buccieri, che la stessa procura – si apprende - ha deciso di richiedere ai suoi periti una seconda consulenza sulla morte dell’uomo.

La prima perizia – riferisce Primo Piano Molise - non aveva evidenziato colpe mediche, puntando invece a contestare le linee guida della Regione Basilicata, divergenti con quelle nazionali. Erano le prime settimane di emergenza pandemica, ma il 13 marzo c’erano già circolari ministeriali che, superando l’idea di considerare a rischio solo i pazienti che avevano avuto contatti con la Cina o con altre zone diventate ‘pericolose’ dal punto di vista sanitario, indicavano di sottoporre a tampone i soggetti che presentavano sintomi sospetti riconducibili all’infezione da SarsCoV2, anche senza legami con casi conclamati.

Su questi aspetti ha focalizzato l’attenzione il medico legale molisano Buccieri, consulente della parte civile, convincendo - come detto - gli inquirenti ad un secondo esame peritale.

Per quanto concerne, invece, il mancato ricovero (Nicastro si presenta al pronto soccorso con febbre e tosse, ma non viene sottoposto a nessun accertamento diagnostico, ma anzi viene rinviato a casa, senza alcuna segnalazione al reparto di Malattie infettive), il medico di turno è accusata di omicidio colposo.

Il legale della famiglia ricorda che l’uomo, di 67 anni, continuò a curarsi da solo con antibiotico, senza avere alcun beneficio. E, dopo l’esito positivo del tampone, fu ricoverato direttamente in terapia intensiva, in condizioni ormai compromesse.

Ora gli indagati hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati e presentare le memorie difensive.

