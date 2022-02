Carenza di personale nelle carceri del Molise. Di Giacomo: agenti in arrivo a Campobasso e Isernia

Oggi la conferenza stampa del segretario del sindacato Spp, che ha fatto il punto sulla situazione negli istituti di pena del Molise, con gli eventi critici ridotti e al momento zero contagi di Covid

CAMPOBASSO. Zero detenuti ospiti nelle carceri del Molise malati di Covid. E carenza di personale negli istituti di pena della regione parzialmente risolta, con l’arrivo di nuovo personale.

Ad annunciarlo il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Spp Aldo Di Giacomo, in una conferenza stampa tenuta davanti al carcere di Campobasso.

“Gli eventi critici si sono ridotti in modo sensibile, segno che si avverte la presenza dello Stato – le sue parole - Finalmente si sta iniziando ad affrontare il problema della grave carenza di personale che riguarda le carceri del Molise, ma più in generale quelle italiane. Stanno per arrivare alcuni agenti di Polizia penitenziaria a Isernia e una decina di unità a Campobasso, dove c’era la situazione più grave, con 112 unità previste in pianta organica, di cui solo 97 presenti. Un numero si riduce, visto che ci sono 12 persone in malattia e 34 occupati in compiti di ufficio, in una struttura anche difficile da gestire perché vecchia e dislocata su più piani”.

Altro personale andrà a Larino, con la direzione del carcere tornata a Rosa La Ginestra, mentre a Campobasso è arrivata la direttrice Antonella De Paola. L’ex comandante di Larino è stato inoltre trasferito a Campobasso e per il Tribunale frentano è stata predisposta un interpellanza urgente “vista la necessità di avere coperti i ruoli apicali”.

Quindi la situazione Covid. In Italia sono circa 3mila i detenuti positivi, zero negli istituti di pena del Molise, “segno che la prevenzione ha funzionato e che ci ha aiutato anche la fortuna”, ha concluso Di Giacomo.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!