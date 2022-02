Isernia, obbligo vaccinale e green pass: i cittadini denunciano Draghi

Le istanze verranno consegnate in Procura. L'iniziativa di Italexit approda anche in Molise

ISERNIA. Obbligo vaccinale e green pass: saranno consegnate venerdì 11 febbraio alle ore 10 in Procura le denunce dei cittadini di Isernia che hanno aderito all'iniziativa di Italexit contro il premier Mario Draghi e i ministri. Esposto che è stato redatto redatto dall’avvocato Marco Mori (Italexit con Paragone) del Foro di Genova.

“I denuncianti – scrive in una nota l'avvocato Giovanni Integlia Tombino, coordinatore regionale di Italexit - stigmatizzano tra le altre, le gravi, aberranti sanzioni imposte con il ricatto vaccinale ai lavoratori. Partendo dai sanitari, continuando con l’imposizione del green pass e infine con la vaccinazione obbligatoria imposta dai 50enni in su. Tra i principali punti dell’esposto, l’evidenza di un ordinamento utilizzato legiferando attraverso l’arma del ricatto, imponendo sanzioni che di per sé offendono e ledono la dignità umana come il divieto di lavorare.

La stessa sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto vitto e alloggio. Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Per opporsi a questa deriva antidemocratica, i molisani aderenti si uniscono alle migliaia di italiani nella specifica denuncia”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!